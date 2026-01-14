Бастрыкин назвал сумму ущерба от преступлений, которую СК взыскал за 15 лет
Редакция сайта ТАСС
20:07
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета России за 15 лет добились возмещения ущерба от преступлений на общую сумму, превышающую 1 трлн рублей. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью ТАСС по случаю 15-летия со дня образования СК РФ.
"Сумма возмещенного на стадии следствия ущерба составляет более 1 трлн рублей. А в целях обеспечения компенсации причиненного ущерба и исполнения приговоров наложен арест на имущество обвиняемых на сумму почти 900 млрд рублей", - сказал он.
Бастрыкин сообщил, что за эти годы в СК России направлено в суд почти 1,5 млн уголовных дел. В качестве обвиняемых по ним привлекли 1,6 млн человек.
