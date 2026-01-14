Бастрыкин назвал сумму ущерба от преступлений, которую СК взыскал за 15 лет

Следователям удалось компенсировать более 1 трлн рублей, сообщил глава ведомства

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин © Пресс-служба Следственного комитета России

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета России за 15 лет добились возмещения ущерба от преступлений на общую сумму, превышающую 1 трлн рублей. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью ТАСС по случаю 15-летия со дня образования СК РФ.

"Сумма возмещенного на стадии следствия ущерба составляет более 1 трлн рублей. А в целях обеспечения компенсации причиненного ущерба и исполнения приговоров наложен арест на имущество обвиняемых на сумму почти 900 млрд рублей", - сказал он.

Бастрыкин сообщил, что за эти годы в СК России направлено в суд почти 1,5 млн уголовных дел. В качестве обвиняемых по ним привлекли 1,6 млн человек.

