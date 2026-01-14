В Москве состоялся мемориальный концерт памяти жертв Холокоста

На мероприятии гости могли услышать фрагменты из романа Василия Гроссмана "Жизнь и судьба"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Организованный Российским еврейским конгрессом мемориальный концерт с музыкой Дмитрия Шостаковича и текстами Василия Гроссмана прошел в среду в Москве, став началом ряда мероприятий Недели памяти жертв Холокоста, передает корреспондент ТАСС.

Гости концерта могли прослушать отрывки романа советского писателя Василия Гроссмана "Жизнь и судьба", взятые им из последнего письма к нему его матери, которая позднее погибла от рук нацистов. Устное чтение перемежалось исполнением оркестром композиций Дмитрия Шостаковича и современного еврейского композитора Освальдо Голихова.

"Для нас крайне важно, что этот год указом президента назван Годом единства народов России. Наше мероприятие, по сути, является первым мероприятием, которое работает на то, чтобы этот тезис стал реальностью, и люди это почувствовали. Почему? Потому что спасение еврейского народа было в руках всего народа нашей страны. Представители всех национальностей так или иначе участвовали в том, чтобы спасать евреев", - сказал журналистам перед началом концерта президент Российского еврейского конгресса Александр Генцис.

Он также отметил красоту и болезненность поднимаемой концертом темы и поблагодарил "доброго друга РЕК" народного артиста России Бориса Андрианова за руководство концертом.

О Неделе памяти жертв Холокоста

Двенадцатая ежегодная Неделя памяти жертв Холокоста проходит в России с 14 по 28 января, открывая Год единства народов России. Проводящийся с 2015 года проект включает ряд мемориальных, культурных и образовательных мероприятий в России и Белоруссии. Организаторами проекта являются Российский еврейский конгресс, Федеральное агентство по делам национальностей, правительство Москвы и центр "Холокост".

Неделя памяти приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста - 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).