В ГД внесут законопроект о расширении соцгарантий для ветеранов военной службы

Инициатива предполагает внесение изменений в закон "О ветеранах"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с первым зампредом комитета Госдумы по контролю, первым замруководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрием Гусевым внесет на рассмотрение ГД законопроект о расширении мер социальной поддержки ветеранов военной службы. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон "О ветеранах" в части расширения социальных гарантий для ветеранов военной службы.

Законопроектом предусматривается награждение ветеранов военной службы ведомственными знаками отличия. По мнению авторов проекта, это придаст статусу ветерана военной службы дополнительное значение и признание их личного вклада в обеспечение безопасности государства.

Также предлагается распространить на таких лиц часть льгот, в том числе преимущественное обеспечение путевками в санатории при наличии медицинских показаний, первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или огородных земельных участков, установку квартирного телефона, а также возможность использования ежегодного отпуска в удобное время. Кроме того, предлагается установить право ветеранов военной службы на получение ежемесячной денежной выплаты в размере 800 рублей из федерального бюджета.

"Ветераны военной службы - это люди, которые долгие годы обеспечивали безопасность государства. Сегодня их социальные гарантии во многом зависят от региона проживания, и это несправедливо. Мы предлагаем закрепить базовые меры поддержки на федеральном уровне, чтобы каждый ветеран военной службы, независимо от места жительства, имел гарантированные льготы и признание своего вклада", - пояснил Гусев ТАСС.