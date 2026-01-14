Путин: следователи документируют преступления киевского режима в зоне СВО
Редакция сайта ТАСС
21:04
обновлено 21:10
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил работу российских следователей, выявляющих в зоне СВО преступления неонацистского киевского режима.
"Особые слова благодарности следователям, которые работают в зоне специальной военной операции: выявляют и документируют преступления неонацистского режима, помогают утверждению порядка и законности в Донбассе и Новороссии", - говорится, в частности, в телеграмме президента по случаю 15-летия создания Следственного комитета РФ.