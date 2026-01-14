В Петербурге почти две недели спасают кота из дымохода

Животное пытались достать через крышу, приманивали кормом и игрушками

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Почти две недели спасатели вызволяют рыжего кота из дымохода в историческом доме на улице Чайковского в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Служба спасения животных Петербурга и области "Кошкиспас".

"Посетили с очередным официальным визитом квартиру на Чайковского. Кот, что характерно, встречаться отказался. Поэтому пришлось ограничиться размещением свежих даров в шахте и кошколовке, балансируя под потолком на не самом надежном шкафу", - отметили спасатели.

Животное много часов пытались достать через крышу, приманивали кормом и игрушками. Однако даже после трехчасовых игр кот не пошел в руки своих спасителей, а ушел в соседнюю вентиляцию.

Примерно 29 декабря 2025 года кот, которого принесли на передержку, нашел укрытие в дымоходе камина в квартире дома 1897 года постройки в центре города на улице Чайковского. Первый раз спасатели приехали на адрес 3 января.