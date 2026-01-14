Путин поздравил следователей с юбилеем создания СК РФ

Следственный комитет стал одним из важных звеньев отечественной правоохранительной системы, отметил президент России

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников Следственного комитета РФ с 15-летием со дня образования структуры как самостоятельного федерального государственного органа.

"Поздравляю вас с 15-летием создания Следственного комитета Российской Федерации как самостоятельного федерального государственного органа. За эти годы Следственный комитет стал одним из важных звеньев отечественной правоохранительной системы", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил вклад следователей в борьбу с терроризмом, экстремизмом, криминалом. "Сохраняя и развивая лучшие традиции своих предшественников, сотрудники ведомства твердо стоят на страже интересов государства, защищают права и свободы наших граждан, вносят серьезный вклад", - добавил он.

Путин поблагодарил сотрудников СК, работающих в зоне специальной военной операции, выявляющих и документирующих преступления неонацистского режима, помогающих утверждению порядка и законности в Донбассе и Новороссии. Он выразил уверенность, что следователи продолжат достойно выполнять свои профессиональные обязанности, успешно решать стоящие перед СК задачи, добросовестно и преданно служить Родине и народу России.

"Желаю вам новых значимых результатов и всего самого доброго", - заключил президент.