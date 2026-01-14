Таксисты Афин продлили забастовку

Работники отрасли выступают против перехода на электромобили

Редакция сайта ТАСС

АФИНЫ, 15 января. /ТАСС/. Таксисты Афин продлили свою двухдневную забастовку, которую они начали 13 января в знак протеста против обязательного перевода отрасли на электромобили с начала 2026 года. Об этом сообщил греческий телеканал ERT News.

Согласно решению профсоюза таксистов столичной области Аттика (SATA), забастовка в Афинах и пригородах продолжится 15 января. Таксисты договорились встретиться в 10:00 по местному времени (11:00 мск) в офисе профсоюза с целью пройти пешком вместе к зданию парламента, чтобы провести встречу с представителями партий и представить резолюцию.

Таксисты решили продлить забастовку на третий день, потому что так и не добились встречи с руководством министерства инфраструктуры и транспорта. Всегреческая федерация профессиональных таксистов сообщила, что первый заместитель министра инфраструктуры и транспорта Константинос Киранакис готовит положения, далекие от требований отрасли. По словам федерации, "распространение электромобилей в Греции замедлилось из-за того, что даже на площадях и у ведущих достопримечательностей столицы нет быстрых зарядных станций, тогда как остальные страны Европы перенесли переход таксистов на электромобили на 2035 год".

Таксисты первоначально приняли решение провести 13 и 14 января 48-часовую забастовку в знак протеста против решения греческого правительства о принудительном переводе таксистов на электромобили с 1 января 2026 года. Греческие водители требуют, чтобы срок обязательного перехода отрасли на электромобили был продлен до 2035 года с разработкой реалистичного плана такой реформы.

По словам профсоюза, все субсидии на приобретение электромобилей, о которых уже было объявлено, носят ограниченный, временный характер, их условия не соответствуют требованиям профессии. SATA потребовала "крупных, постоянных и привлекательных субсидий с четким графиком и гарантированным доступом для всех работников отрасли". Профсоюз подчеркнул, что забастовки таксистов будут повторяться до тех пор, пока правительство не перестанет игнорировать интересы работников сектора.