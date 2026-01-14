В Петербурге пройдет 25-й Новогодний фестиваль Филармонии джазовой музыки

Праздник продлится с 15 по 18 января

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Свой 25-й Новогодний фестиваль откроет Санкт-Петербургская государственная филармония джазовой музыки, основанная почетным гражданином города народным артистом России Давидом Голощекиным. Праздник продлится с 15 по 18 января, сообщает пресс-служба концертной организации.

В первый вечер программой "Джазовые диалоги" фестиваль откроют два мэтра этого жанра - приверженец традиционного джаза Давид Голощекин и джазовый пианист новой волны Андрей Кондаков. В программу праздника включен также "свинговый" проект "Салют Бенни Гудмену!", созданный в соавторстве Давидом Голощекиным и кларнетистом Константином Хазановичем.

"Поздравят филармонию с днем рождения гости фестиваля - звезды московского джаза: вокалистка Марина Волкова и трио известного российского контрабасиста Сергея Васильева, яркие представители джаза из Ярославля Вадим Майнугин (фортепиано), Стас Майнугин (саксофон) и юная джазовая скрипачка и вокалистка Маша Большакова, которые выступят на сцене филармонии с маэстро Давидом Голощекиным и петербургскими музыкантами", - рассказали в пресс-службе. Среди участников - мастера петербургской джазовой школы: Ленинградский диксиленд под управлением Олега Кувайцева, оркестр Филармонии джазовой музыки, секстет Андрея Зимовца - Андрея Блинчевского.

1 января 2026 года Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки отметила свое 37-летие. Филармония является центром джазовой жизни города и имеет широкое международное признание. Новогодний фестиваль демонстрирует высокий профессиональный уровень музыкантов, выступающих на этой сцене, и подводит итог еще одного прошедшего года концертной жизни филармонии. А летом она проведет еще один традиционный праздник - фестиваль "Свинг белой ночи", заслуживший высокую репутацию у ценителей джаза.