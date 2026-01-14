Бастрыкин: в России число убийств сократилось почти вдвое за 15 лет

В шесть раз уменьшилось количество покушений на жизнь правоохранителей и военнослужащих, сообщил председатель Следственного комитета

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Число убийств и фактов гибели потерпевших в результате причинения тяжкого вреда здоровью в России сократилось почти в два раза за последние 15 лет, в шесть раз уменьшилось количество покушений на жизнь правоохранителей и военнослужащих. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС по случаю 15-летия со дня образования ведомства.

"Анализ следственной практики показывает, что за 15 лет стало меньше убийств и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Если в 2011 году было расследовано более 12 и 8 тыс. таких преступлений соответственно, то к 2024 году этот показатель снизился практически вдвое", - сказал он.

Кроме того, добавил глава СК, за этот период почти в 6 раз сократилось количество расследованных фактов посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. "Это свидетельствует о серьезной декриминализации преступной деятельности незаконных вооруженных формирований", - пояснил Бастрыкин.

В то же время количество преступлений против половой неприкосновенности, в частности изнасилований и насильственных действий сексуального характера, остался приблизительно на том же уровне, что и ранее. "Но их раскрываемость приблизилась к 100 процентам", - сказал он.

