ОП: порядок учета алиментов при назначении единого пособия изменится

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко сообщил, что изменения вступят в силу с 1 марта

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Новый порядок учета алиментных выплат при назначении единого пособия заработает в России с 1 марта. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Единое пособие положено только малоимущим семьям. При его назначении учитывается доход заявителей, в том числе поступающие алименты. При этом алименты не могут указываться ниже определенной нормы - именно она и уточнятся.

"С 1 марта корректируется порядок учета алиментов. Если заявителем не получено судебное решение или судебный приказ об уплате алиментов, то при определении права на единое пособие алименты будут учитываться в следующих размерах: на одного ребенка - четверть среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе; на двух детей - треть среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе; на трех и более детей - половина среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе", - сказал член ОП РФ.

Сейчас при расчете единого пособия минимальная сумма алиментов привязана к МРОТ. Указываемая выплата на одного ребенка не может быть ниже четверти МРОТ, на двоих детей - не меньше трети, на троих - как минимум половины. Фактически соотношение остается прежним, но вместо МРОТ его теперь привязывают к среднемесячной номинальной начисленной зарплате в регионе.

Это касается лишь тех случаев, когда сумма алиментов не установлена судом (а зафиксирована в устном или письменном соглашении между родителями). "Если же алименты установлены судом, то так же, как и сейчас, в доход семьи будут засчитываться только фактически перечисляемые суммы, указанные в заявлении о назначении единого пособия", - пояснил Рыбальченко.