Бастрыкин поздравил следователей с 15-летием со дня образования СК

Председатель Следственного комитета пожелал сотрудникам ведомства крепкого здоровья, бодрости и неугасаемой внутренней силы в стремлении служить Родине

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравил сотрудников с 15-летием со дня образования ведомства, назвав масштабной работу, проделанную ими за годы существования СК.

"За 15 лет СК России проделана масштабная работа, результаты которой доказывают эффективность ведомства. Окончено производством 1,7 млн уголовных дел, по которым привлечены к ответственности 1,85 млн виновных лиц, включая свыше 346 тыс. коррупционеров. Бюджету государства и гражданам удалось возместить ущерб в размере более одного триллиона рублей", - говорится в тексте поздравления, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По словам Бастрыкина, за годы существования ведомства был значительно расширен штат следователей, созданы специализированные подразделения СК России, образованы следственные управления в Крыму, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Председатель СК отметил грамотную, упорную и самоотверженную работу сотрудников, находящихся в зоне СВО, благодаря которым, были осуждены более 1 тыс. военных преступников.

Он выделил заслугу ветеранов СК, выстроивших новую систему следствия, эффективного и независимого. Бастрыкин пожелал следователям крепкого здоровья, бодрости и неугасаемой внутренней силы в стремлении служить Родине.