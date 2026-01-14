В РФ выявили рост числа мошеннических схем на сайтах знакомств в праздники

Это связано с избытком свободного времени у россиян, рассказали эксперты платформы Народного фронта "Мошеловка"

Редакция сайта ТАСС

© Александр Патрин/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Активность мошенников на сайтах знакомств растет в период праздников, что связано с избытком свободного времени у россиян. Об этом ТАСС рассказали эксперты платформы Народного фронта "Мошеловка".

"Любые праздники - отличный повод для бизнеса напомнить о себе и предложить покупателям скидки или бонусы, - отметили в организации. - Мошенники не упускают возможность замаскироваться под крупный бренд. Схема остается актуальной и сейчас: это подтверждается регулярным всплеском сообщений в "Мошеловку" о фишинге и недобросовестных продавцах перед любыми праздниками: Новый год, Рождество, 14 февраля, 23 февраля, 8 марта, День знаний, День учителя , а также в преддверии "черной пятницы" и "киберпонедельника".

Куратор "Мошеловки" Алла Храпунова привела в пример прошедшие новогодние праздники, отметив рост числа мошеннических схем на сайтах знакомств. "Активность мошенников на сайтах знакомств действительно вырастает из-за новогодних каникул, когда у людей нет работы и они скучают", - сказала она.

Эксперт отметила, что мошенники создают фейковые аккаунты под видом привлекательных девушек, реже - молодых парней, после чего предлагают пользователям посетить театр или концерт. "Затем закидывается поддельная ссылка для покупки билета. Дальше в одном случае после перевода средств "девушка" пропадает, в другом - пишет, что "заболела" или "что-то сорвалось", и предлагает оформить возврат. Во втором случае существуют и риски компрометации банковской карты, также мошенники могут рассказывать сказки о том, что необходимо перевести еще часть денег и потом вернется все полностью", - пояснила она.

Храпунова напомнила, что покупать билеты стоит только на проверенных сайтах. "Если вдруг что-то сорвалось, то возврат осуществляется на карту, с которой производилась оплата. Никаких дополнительных перечислений для возврата не требуется", - добавила собеседник агентства.

Эксперты предупреждают, что в период праздников необходимо проявлять особую бдительность в социальных сетях и не переходить по сомнительным ссылкам, а лучше установить на смартфон или компьютер антивирус и анти-фишинговое расширение для браузера, чтобы защититься от мошеннических схем.