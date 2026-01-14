Sky News: Стинг компенсировал $800 тыс. The Police за невыплаченные роялти

Несмотря на компенсацию, барабанщик Стюарт Коупленд и гитарист Энди Саммерс считают, что бывший товарищ по группе должен им более $2 млн

Стинг © Noam Galai/ Getty Images for Breast Cancer Research Foundation

ЛОНДОН, 15 января. /ТАСС/. Британский певец и композитор Стинг компенсировал 595 тыс. фунтов ($800 тыс.) участникам рок-группы The Police, которые подали против него иск за невыплаченные роялти в декабре 2024 года. Об этом сообщил телеканал Sky News по итогам предварительных слушаний в Высоком суде Англии и Уэльса.

Несмотря на компенсацию, барабанщик Стюарт Коупленд и гитарист Энди Саммерс считают, что бывший товарищ по группе должен им более 1,5 млн фунтов ($2 млн). По их словам, Стинг не отчисляет им положенные 15% доходов со стриминговых сервисов. Сторона ответчика заявляет, что, согласно заключенным договоренностям, Стинг должен выплачивать им роялти только с физических носителей, таких как виниловые диски и аудиокассеты.

Стинг (настоящее имя - Гордон Мэттью Томас Самнер) основал группу The Police вместе с Коуплендом и Саммерсом в 1977 году. До прекращения совместной деятельности в 1984 году коллектив выпустил пять студийных альбомов, выиграв шесть наград "Грэмми" и две британские премии Brit Awards. Музыканты вновь объединились в 2007 году в рамках тура в честь 30-летия их сингла Roxanne.

После распада The Police Стинг построил успешную сольную карьеру. Его первый альбом The Dream of the Blue Turtles вышел в 1985 году и в течение года стал трижды платиновым. На данный момент исполнитель записал уже 15 сольных альбомов, всего же в мире было продано более 100 млн их копий.