В ГД внесут законопроект об увеличении пособия оставшимся без работы беременным

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что женщины "не должны оказываться за чертой выживания" потому что работодатель исчез с рынка

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, согласно которому беременные, потерявшие работу из-за ликвидации организации, смогут получать пособие по беременности и родам в размере своего среднего заработка за последние два года. Документ, который будет внесен в Госдуму 15 января, есть в распоряжении ТАСС.

Сейчас такие женщины получают пособие по беременности и родам в размере прожиточного минимума в регионе.

"Беременная женщина не должна оказываться за чертой выживания только потому, что ее работодатель исчез с рынка. ЛДПР предлагает восстановить справедливость: выплачивать таким женщинам пособие по беременности и родам исходя из их реального среднего заработка за последние два года работы, а не сводить поддержку к формальному минимуму. При этом пособие не может быть ниже прожиточного минимума - это базовая гарантия, которой мы будем добиваться", - сказал ТАСС Слуцкий.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 8 закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Согласно поправкам, пособие будет выплачиваться исходя из среднего заработка за последние два года работы, но не ниже 100% прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе.

Авторы инициативы отмечают, что закрытие организации - форс-мажорное обстоятельство, не зависящее от работника. По их мнению, предлагаемые изменения помогут беременным женщинам сохранить доход, снизить уровень стресса и риски для здоровья, а также укрепят доверие к системе социальной поддержки и будут способствовать улучшению демографической ситуации.