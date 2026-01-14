В Петропавловске-Камчатском продлили режим лавинной опасности

Жителей попросили соблюдать осторожность в районе горных массивов, контролировать местонахождение детей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 января. /ТАСС/. Опасность схода снежных масс по горным территориям краевого центра Камчатского края продлена до 18 января. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

"С 00:00 16 января (15:00 мск 15 января) до 18 января включительно по горным территориям Петропавловска-Камчатского объявлен режим лавинной опасности", - говорится в сообщении.

Ранее предупреждение объявлялось до 15 января. Жителей города призвали соблюдать осторожность в районе горных массивов, контролировать местонахождение детей, воздержаться от горных путешествий на снегоходах, катания на лыжах и других экстремальных видов спорта и туризма.

Новый циклон принес на Камчатку снег и ветер до 38 м/с. На дорогах в Петропавловске-Камчатском нулевая видимость, учреждения переведены на дистанционный режим работы, автобусы не вышли на линию. По городу курсируют вахтовые автобусы.