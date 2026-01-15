Бастрыкин: в РФ за три года задержали 159 подростков за диверсии на транспорте

Анализ расследованных случаев показывает, что портрет несовершеннолетнего диверсанта неоднозначен, отметил председатель Следственного комитета

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин © Пресс-служба СК РФ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Почти 160 подростков за последние три года привлечены к уголовной ответственности за диверсии и теракты на объектах транспорта в России. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС по случаю 15-летия со дня образования ведомства.

"За последние три года межрегиональными следственными управлениями на транспорте привлечены к уголовной ответственности 159 несовершеннолетних, причастных к совершению диверсий и терактов на объектах транспортной инфраструктуры", - сказал он.

Бастрыкин отметил, что как показывает анализ расследованных случаев, портрет несовершеннолетнего диверсанта неоднозначен. "Есть подростки из неполных семей, без системного увлечения спортом и с ограниченным кругом общения, погруженные в интернет-среду и состоящие на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних", - сказал он. Бастрыкин пояснил, что в таком случае подростки ведомы и склонны к антисоциальному образу жизни и поведению. "Но в то же время практика показывает, что террористический акт может совершить и молодой человек, воспитанный в благоприятных бытовых условиях, обеспеченный материально и окруженный родительским вниманием и заботой", - добавил он.

Кроме того, есть примеры, когда исполнители действовали под воздействием дезинформации, считая, что сотрудничают с правоохранительными органами и исполняют их поручения.

Полный текст интервью будет опубликован 15 января в 11:00.