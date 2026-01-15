На севере Сахалина за серию циклонов выпала месячная норма снега

В округе нарушена работа транспортного сообщения

ХАБАРОВСК, 15 января. /ТАСС/. Серия циклонов ухудшила погоду на Сахалине, на севере региона выпала месячная норма снега, на Курилах зафиксировали ветер ураганных значений. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела метеопрогнозов Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Евгения Сомова.

"С начала недели на территорию Сахалинской области оказывает влияние серия циклонов. Один поднялся с Тихого океана и ухудшил погоду по Курилам, вслед за ним вышел еще один циклон, сформировавшийся над Японским морем, он набрал силу и принес снег, ветер, метели на центральную часть, побережья и на север Сахалина. В Охинском районе выпало до 100% месячной нормы снега", - сказала Сомова.

С начала недели там, уточнила она, выпало 36 мм осадков, надуло высокие сугробы. Снег продолжает идти, отмечается сильный ветер, в четверг - до 19 м/с.

Последствия для Охи и других территорий

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Охинского муниципального округа Евгений Михлик, из-за сильного ветра и снегопада школьников с первого по четвертый классы отправили на обучение в дистанционном формате. Для учеников с 5-го по 11-й классы организовано обучение в образовательном учреждении. Решение о посещении школы оставили за родителями.

В округе нарушена работа транспортного сообщения. Так, накануне вечером ограничили движение автобусов на участке федеральной автодороги Южно-Сахалинск - Оха с 576-го по 855-й км (Арги-Паги - Оха). Приостановлено движение автобусов по межмуниципальным маршрутам Оха - Ноглики, Поронайск - Ноглики. Отменены рейсовые автобусы по маршрутам Оха - Тунгор, Оха - Лагури - Некрасовка - Москальво, Оха-Эхаби - Восточное.

"С 14:30 (06:30 мск) закрыта дорога Оха - Москальво - Некрасовка для всех видов транспорта в связи с плохой видимостью", - написал Михлик.

Как уточнила Сомова, погода на севере региона и по остальной территории начнет постепенно улучшаться ночью. В целом по области с начала недели выпало от 15% до 50% снега. Сильный снег отмечался на Курилах. Помимо осадков, циклоны проявили себя ураганным ветром.

"В Курильском районе ветер достиг 36 м/с. Это ураганные значения. В Северо-Курильском районе было зафиксировано 30 м/с - скорость близкая к ураганным значениям. По побережьям Сахалина отмечалось до 23 м/с", - сказала Сомова.

В Северо-Курильске из-за снегопада и сильного ветра была нарушена подача электроэнергии по ряду улиц, отменялись занятия в школе, временно не работала АЗС. Перебои с электроэнергией есть и сейчас, идут восстановительные работы. Последствия сильной пурги ликвидируют коммунальные службы. В Курильском муниципальном округе циклон также нарушил подачу электроэнергии. По информации администрации округа, ремонтно-восстановительные работы идут по ряду улиц Курильска.

В Сахалинской области закрывали движение транспорта по целому ряду дорог, включая несколько участков федеральной трассы Южно-Сахалинск - Оха. Сейчас дороги начинают постепенно открывать.