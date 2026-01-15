Регионы-шефы помогут ДНР с ремонтом почти 300 объектов образования

Работы планируется завершить до 2030 года включительно

ДОНЕЦК, 15 января. /ТАСС/. Около 300 объектов образования отремонтируют в ДНР при шефской помощи до 2030 года включительно, сообщила ТАСС вице-премьер республики Лариса Толстыкина.

"С 2026 года по 2030 год в рамках программы ремонтно-восстановительных работ объектов образования в ДНР планируется отремонтировать и восстановить 334 объекта дошкольного и среднего образования, в том числе 294 - при содействии регионов-шефов", - сказала Толстыкина.

Она добавила, что большинство включенных в план объектов - школы. Их около 200. Детских садов насчитывается 126, также есть учреждения профессионального и дополнительного образования. Остальные объекты планируется сделать за федеральный счет по госпрограмме "Развитие образования", нацпроекту "Семья" и через ППК "Единый заказчик".

"Реализация данной программы позволит не только вернуть к жизни разрушенную инфраструктуру, но и создать современные, безопасные и комфортные условия для обучения и воспитания подрастающего поколения Донбасса", - заключила вице-премьер.

В ноябре 2025 года глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в регионе завершают годовой план по ремонту и обновлению 109 школ и детских садов. Ожидается, что в 2026 году работы охватят более 60 учреждений дошкольного, школьного и дополнительного образования.