Эксперт Шарафутдинов: таяние "ледника судного дня" может идти быстрее

Это явление способно привести к повышению уровня мирового океана, отметил директор Института, экологии и географии Сибирского федерального университета

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 15 января. /ТАСС/. Таяние ледника Туэйтса, известного как "ледник судного дня", может проходить более быстрыми темпами, чем прогнозировалось ранее и это может привести к повышению уровня мирового океана, угрожающего многим странам. Об этом ТАСС сообщил директор Института, экологии и географии Сибирского федерального университета Руслан Шарафутдинов.

Ледник Туэйтса - один из самых уязвимых ледовых массивов Западной Антарктики. Площадь ледников Антарктики быстро сокращается в последние годы в результате того, что температура на их территории стала выше на 4-9 градусов Цельсия, чем в прошлые столетия. Особые опасения у климатологов вызывают два крупных ледовых массива Антарктики - ледники Туэйтса и Пайн-Айленд, расположенные на западном побережье самого южного континента Земли.

"Предыдущие оценки десятилетней давности, касавшиеся скорости таяния ледника, оказались, вероятно, слишком оптимистичными. Сейчас многие ученые предполагают, что в ближайшие 15-20 лет мы станем свидетелями ускоренного, нелинейного разрушения ледника. Это произойдет во многом благодаря продолжающемуся разрушению плавучего шельфового ледника, который в определенной степени обеспечивает сопротивление потоку льда с суши", - сообщил ученый.

По его словам, его быстрое таяние негативно скажется на соседних ледниковых системах Антарктиды, в том числе и на леднике Пайн-Айленд. "К сожалению, детальный рельеф дна под ледником до конца не известен, что влияет на точность прогнозов. Таким образом, дальнейшие наблюдения за этим ледником будут одним из главных индикаторов надвигающейся глобальной проблемы повышения уровня мирового океана", - отметил Шарафутдинов.

Повышение уровня мирового океана даже на полметра в сочетании с экстремальными штормами и приливами, приведет к катастрофическим наводнениям в различных регионах мира. По мнению ученого, в зоне наибольшего риска окажутся прежде всего малые островные государства - Мальдивы; Кирибати; Маршалловы Острова; Фиджи; Соломоновы Острова; Вануату. Также критические риски характерны для стран с обширными низменными дельтами крупных рек. "Зачастую здесь сосредоточены и ключевые сельскохозяйственные регионы, обеспечивающие продовольствием сотни миллионов людей, и проживает здесь также большое количество населения. Так, в Бангладеш при повышении уровня океана на 1 метр будет затоплено около 20% территории, что без сомнения станет причиной переселения миллионов человек на более пригодные для жизни территории", - отметил Шарафутдинов, добавив, что в зоне риска будут и прибрежные территории США.

Ученый также напомнил, что в своих ранних публикациях, он сообщал, что в России от глобального повышения уровня мирового океана могут пострадать Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону.