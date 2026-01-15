В регионах Северо-Запада России ожидаются метели, туман и гололедица

Синоптики также прогнозируют повышение температуры воздуха

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Морозы отступят в ряде регионов СЗФО, небольшое потепление будет сопровождаться туманами, метелями и слабыми снегопадами. На дорогах сохранится гололедица, сообщают региональные синоптики.

По данным Севгидромета, в четверг в Архангельской области пройдет небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах ожидаются изморозь и гололед. Ветер юго-восточный и южный 2-7 м/с, температура минус 4-9 градусов, местами до 14 градусов мороза. В Ненецком автономном округе (НАО) местами прогнозируются небольшой снег, метель, ветер южных направлений 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура 11-16 ниже нуля, местами до минус 21 градуса.

Мурманская область будет находится под влиянием северо-западной периферии антициклона. По региону ожидается местами небольшой снег, изморозь, температура воздуха ночью минус 15-20 градусов, при прояснениях до 30 градусов мороза. Днем минус 10-15, в центральных районах до минус 25 градусов.

Морозы отступают в Республике Коми: в ночь на четверг в северо-восточных районах возможно до 23-28 градусов мороза, на остальной территории - минус 12-20 градусов, днем ожидается 7-12 градусов ниже нуля. ЦГМС региона прогнозирует снегопады, местами гололед, изморозь, ветер 4-9 метра в секунду. В Вологодской области ожидаются снегопады, температура будет колебаться от минус 5 до минус 10, при прояснениях - до 15 градусов мороза. В Карелии 15 января ожидается пасмурная погода без осадков. Ветер в течение суток юго-восточный, слабый. Температура воздуха в пределах 10-18 градусов ниже нуля.

В Новгородской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный 2-7 м/с. Температура ночью минус 16 - 11, на востоке до минус 10 - 5, днем минус 11 - 6 градусов. В Великом Новгороде без существенных осадков, практически до выходных временами будут наблюдаться только отдельные снежные заряды. Температура ночью минус 13 - 11, днем минус 9 - 7 градусов. По данным Псковского ЦГМС, 15 января на территории области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью минус 19 - 14 градусов, днем минус 14 - 9 ниже нуля. Атмосферное давление высокое.

По Калининградской области днем ожидается облачная погода, местами туман, который уменьшит видимость до 500 метров. Ветер юго-восточного направления, умеренный. Температура воздуха днем на западе области до плюс трех градусов, в восточной части региона от 2 до 7 градусов ниже нуля. По данным областного гидрометцентра, в Калининграде ожидается небольшой снег с дождем, на дорогах - снежный накат, а также гололедица. Температура воздуха в районе нуля градусов.