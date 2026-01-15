На юге России ожидается усиление морозов

На дорогах сохранится сложная ситуация из-за сильных туманов и гололедицы

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 15 января. /ТАСС/. Циклон в ближайшие дни принесет на Юг России очередные снегопады в сочетании с ветром, на дорогах сохранится сложная ситуация из-за сильных туманов и гололедицы. К концу недели морозы в регионах Южного федерального округа (ЮФО) только усилятся, сообщается на сайтах региональных гидрометцентров.

Краснодарский край и Адыгея

Синоптики прогнозируют в Краснодарском крае на 15 и 16 января сильный снег, преимущественно мокрый, изморозь и ветер с порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах - до 20-25 м/с. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Краснодарский ЦГМС).

Снег будет относиться к категории опасных явлений, поскольку прогнозируется его налипание на ЛЭП и деревьях. При этом на дорогах края сохранится или усилится гололедица, которая будет затруднять движение автотранспорта. В связи с непогодой в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение.

Снегопады начались в регионе с ночи на понедельник. В Краснодаре только за несколько часов снег лег толщиной в 15 см, в некоторых районах региона выпала половина месячной нормы осадков. Это осложняет работу международного аэропорта, который во вторник уже приостанавливал обслуживание пассажиров из-за усиления снегопада и недостаточного коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе.

По данным центра погоды "Фобос", ночь на среду в Краснодаре стала самой холодной с начала зимы: температура воздуха опустилась до отметки минус 15,3 градуса. В городе также обновлен новый рекорд текущего холодного сезона по высоте снежного покрова: утром его высота достигла отметки в 25 см (плюс 4 см за сутки). В четверг выпадение снега и мокрого снега продолжится. Минусовые температуры в Краснодарском крае, как и в других регионах Юга России, до конца недели будут усиливаться.

Даже в субтропическом Сочи дожди станут переходить в снег. В Адыгее, которая географически находится внутри территории Краснодарского края, в четверг и пятницу вновь прогнозируют мокрый снег, в горах - снег. Если днем температура воздуха на равнинной местности составит около 2 градусов мороза, то в ночные часы столбики термометров будут опускаться до 5-6 градусов со знаком "минус". В предгорье сохранятся густые туманы, в горах выше 500 метров над уровнем моря - лавиноопасность.

Ростовская область

В Ростовской области в ближайшие дни будет держаться мороз со снегом и гололедом. По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в отдельных районах региона похолодает до минус 17 градусов.

По прогнозу синоптиков, днем 15 января столбики термометров покажут 5-10 градусов со знаком "минус", на юге области чуть теплее: до 2 градусов мороза. Местами пройдет снег, возможны изморозь и туман. 16 января похолодание усилится: ночью до минус 11 градусов, при прояснениях - до минус 15 градусов, днем от 6 до 11 градусов мороза. Ветер поднимется до 6-11 м/с, а в Приазовье прогнозируются порывы до 15-18 м/с. На дорогах сохранится гололедица.

В Ростове-на-Дону погода будет немного мягче. Днем 15 января температура воздуха составит 3-5 градусов мороза, будет идти снег. Ветер - до 6-11 м/с. Похожая погода ожидается и 16 января.

К концу недели похолодание на территории области только усилится, уточнили ТАСС в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Местами вновь пройдет снег, на дорогах сохранится гололедица. 17 и 18 января ночью ожидаются морозы от 10 до 15 градусов, в северных районах возможно похолодание до 20 градусов. Днем, по прогнозам синоптиков, будет от 8 до 13 градусов мороза.

Погода в регионах Волжского бассейна

В Волгоградской области с четверга похолодает до 20 градусов мороза в ночные часы, такая температура воздуха сохранится до конца недели. Днем столбики термометров будут показывать около 9 градусов со знаком "минус", местами - до 14 градусов. Ветер будет преимущественно северо-западный и северный: ночью до 5-10 м/с, днем - до 7-12 м/с. По данным Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), в регионе пройдет небольшой снег. На дорогах ситуацию осложнит гололедица и снежный накат.

В Астраханской области с четверга также сохраняется тенденция понижения температуры: до 3 градусов со знаком "минус" в дневные часы и до минус 5 градусов - в ночные. 15 и 16 января в регионе будет идти снег. Синоптики прогнозируют, что высота снежного покрова составит 2,6 см. Власти усилили работу коммунальных служб, отвечающих за уборку снега и наледи.

Мороз будет усиливаться и в Калмыкии к выходным дням. В субботу и воскресенье в дневные часы похолодает до 8-9 градусов, в ночные в воскресенье - до 18 градусов. В республике прогнозируют небольшой снег.

Крым

Арктическое вторжение не обойдет стороной и Крым. В Симферополе в четверг и пятницу в дневные часы ожидается от 3 градусов мороза до 4 градусов тепла, в горах подморозит до 5-9 градусов.

В выходные дни по ночам температура воздуха будет опускаться до 7-8 градусов со знаком "минус". По данным центра погоды "Фобос", при этом весь остаток недели будет идти снег, так что к празднику Крещения, который верующие отмечают 19 января, на улицах города появятся 10-сантиметровые сугробы.