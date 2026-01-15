Пациентов на Камчатке разрешили транспортировать на снегоходах из-за циклона

За прошедшие сутки в Петропавловске-Камчатском отработано 123 вызова

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 января. /ТАСС/. Медики на Камчатке смогут в случае необходимости привлекать спасателей на снегоходах для транспортировки пациентов в условиях циклона. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Спасатели помогают медикам в транспортировке пациентов там, где проезд для обычных автомобилей затруднен. Для эвакуации больных в экстренных ситуациях достигнута договоренность об использовании снегоходов, при необходимости будет задействована и другая техника высокой проходимости", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в условиях циклона в Петропавловске-Камчатском на линии работают 16 бригад скорой помощи, в Елизовском округе - шесть бригад. За прошедшие сутки в краевом центре отработано 123 вызова. В 19 случаях потребовалась дополнительная помощь спасателей. Необслуженных вызовов нет.

© Ульяна Памшева/ ТАСС

Новый циклон принес на Камчатку снег и ветер до 38 м/с. На дорогах в Петропавловске-Камчатском нулевая видимость, учреждения переведены на дистанционный режим работы, автобусы не вышли на линию. По городу курсируют вахтовые автобусы.