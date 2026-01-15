Жители Камчатки жалуются на дефицит продуктов в магазинах из-за циклона

В крупных торговых сетях ситуация с наличием скоропортящейся продукции несколько лучше, но на кассах выстраиваются большие очереди из покупателей, которые стараются закупиться впрок

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 января. /ТАСС/. Нехватка скоропортящихся продуктов фиксируется в придомовых магазинах Петропавловска-Камчатского, который находится под влиянием второго мощного циклона за три дня, передает корреспондент ТАСС.

Так, в небольших магазинах в районах столицы Камчатки нет хлебобулочных изделий, молочной продукции, свежих овощей и фруктов, яиц, местной мясной продукции. В крупных торговых сетях ситуация с наличием скоропортящейся продукции несколько лучше, но на кассах выстраиваются большие очереди из покупателей, которые стараются набрать продуктов впрок.

Как рассказали ТАСС в магазине "Фортуна", товары с коротким сроком годности в торговую точку не привозили с начала рабочей недели. "Во вторник пришел первый циклон, люди быстро раскупили хлеб, местное молоко, кефир и сейчас мы распродаем остатки: привозную "молочку", чуть подувядшие фрукты. Ситуация пока не критическая, но и 15 января подвоза товаров из-за дорожной ситуации не будет", - рассказали в магазине.

ТАСС направил запрос в правительство региона.

Помощь жителей

В условиях трехдневного природного коллапса жители Камчатки демонстрируют примеры взаимопомощи. Так, например, в семье жительницы края Ольги Лихолит есть модернизированный внедорожник, на котором семейная пара покоряет самые труднодоступные точки полуострова. Мощь джипов пришла на выручку жителям столицы региона и в последние циклоны.

"Моя мама - медик, ей на работе нужно быть обязательно вне зависимости от погодных условий. Мы с супругом несколько часов пробивали выезд из нашего двора, чтобы отвезти маму в медучреждений, а после поехали по городу - собирали на остановках и обочинах дорог замерзших горожан и отвозили их по нужным адресам, - рассказала ТАСС Лихолит. - Так, за день мы перевезли порядка 30 человек, и мне бы хотелось, чтобы владельцы мощных внедорожников в эти сложные для региона дни поступали также".

Хорошие примеры человеческой взаимовыручки могут рассказать и сотрудники скорой медицинской помощи, которые последние трое суток работают при штормовом ветре и в сильнейшей метели. Так, в ночь на 13 января фельдшер Дарья Лобова приехала на вызов к женщине с переломом ноги, которую в буквальном смысле сбил с ног порывистый ветер.

"Мы приехали на вызов, но подъезды к дому были заблокированы многометровыми сугробами, - рассказывает Лобова. - Связались с диспетчером, та вызвала на место сотрудников МЧС на высокопроходимой технике, но даже на ней пробраться к подъезду было невозможно. Крепкие мужчины помогли пробиться к дверям квартиры пострадавшей, а потом назад такой же компанией мы отправились к машине с пациенткой на носилках. Видимость была нулевая, ветер сбивал с ног, но все закончилось благополучно: пациентка была доставлена в медучреждение и сейчас получает соответствующее лечение.

Как сообщили ТАСС в городской станции скорой медицинской помощи, жители края охотно помогают медперсоналу делать свою работу в сложнейших погодных условиях.

"Несмотря на череду циклонов, все вызовы у нас обслужены, - рассказала ТАСС главный врач станции Елена Толокнова. - Жители края помогают: толкают увязшие в снегу автомобили, вытягивают их на лебедке, помогают медикам спуститься с трехметровых сугробов, которые часто идут пешком с тяжелым оборудованием наперевес. Помогают нам и наши друзья - спасатели, особенно там, где проезд для обычных автомобилей затруднен. Для эвакуации больных в экстренных ситуациях достигнута договоренность об использовании снегоходов, при необходимости будет задействована и другая техника высокой проходимости".

Возможность заработать

Мощные циклоны, практически еженедельно обрушившиеся на Камчатку с середины ноября - лишний повод заработать и для предприимчивых граждан. Так, на популярных интернет-площадках множество объявлений с предложениями раскопать машину, это стоит от 2,5 тыс. до 4 тыс. рублей. Для частных владельцев снегоуборочной техники работа тоже есть - они предлагают расчистить дворы многоквартирных домов за 5-8 тыс. рублей за час работы. Многие жители такими возможностями пользуются.

"Я работаю разнорабочим в торговом центре, посетителей сейчас не много, поэтому свободное время тоже есть. Если вижу, что автовладельцы, бросившие свои машины на ночь на нашей территории, откапываются, подхожу и предлагаю свою помощь, - рассказал ТАСС житель края Алексей Куралеев. - Многие соглашаются, пока прогревают двигатель, я им быстро почищу, и они уезжают с комфортом. Сильно не наглею, больше 1 тыс. рублей с одного автомобиля не беру. Но за три пурговых дня заработал порядка 20 тыс. рублей".

Новый циклон принес на Камчатку снег и ветер до 38 м/с, атмосферный вихрь продолжает оказывать влияние на погоду на юге края. На дорогах в Петропавловске-Камчатском нулевая видимость, учреждения переведены на дистанционный режим работы, автобусы не вышли на линию. По городу курсируют вахтовые автобусы. Занятия в школах Петропавловска-Камчатского и Елизова отменены до конца рабочей недели.