Москвичей призвали подкармливать птиц после обильных снегопадов

Класть в кормушки необходимо только свежую неиспорченную пищу

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Дикие птицы в Москве в связи с прошедшими обильными снегопадами нуждаются в подкормке. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

"Подкормка осуществляется при наступлении неблагоприятных погодных условий окружающей среды, таких как резко отрицательные температуры, обильные снегопады, метели, ледяной дождь. Для подкормки можно использовать семена диких трав, подсолнечника, зерна пшеницы и ячменя, кедровые орехи, фундук, желуди, засушенные ягоды рябины, боярышника, шиповника. В редких случаях можно использовать свежее несоленое сало", - сказал Кунафин.

Он подчеркнул, что класть в кормушки следует только свежую неиспорченную пищу. При этом всем птицам вредны любые жареные, соленые, перченые, копченые продукты, а также хлеб, сдоба, пшено, фрукты и миндаль.

Специальных мест подкормки зимующих птиц в Москве нет, но есть рекомендации по развешиванию кормушек для них. "К кормушкам должен быть удобный подход для человека, например рядом с тропинками в парках и на природных территориях. Лучше не вешать кормушки вблизи детских и спортивных площадок, рядом с оборудованными лыжными трассами", - добавил Кунафин.

Он отметил, что подкормку диких зверей на природных территориях в Москве осуществляет специализированная служба города - "Государственный природоохранный центр". Для этого используются специализированные корма.