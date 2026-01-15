В Запорожской области расширят проект по уходу за пожилыми и инвалидами



МЕЛИТОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Власти Запорожской области в 2026 году расширят пилотный проект по уходу за пожилыми людьми и инвалидами на три муниципалитета. Об этом сообщили ТАСС в министерстве труда и социальной политики региона.

"С 2023 года реализуется пилотный проект долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. В 2025-м на его финансирование было выделено почти 100 миллионов рублей. В проекте участвуют более 200 человек. В 2025-м действие проекта распространили на Акимовский округ, а в 2026-м году планируется включить в него еще три муниципалитета", - сказали в администрации.

Кроме того, в Мелитополе продолжается строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов на 100 койко-мест.