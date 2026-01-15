Рейсы из Владивостока в Дананг планируют запустить 16 апреля 2026 года

Также запланированы вылеты из Благовещенска и Хабаровска

ВЛАДИВОСТОК, 15 января. /ТАСС/. Начало полетной программы в Дананг из Владивостока запланировано на 16 апреля 2026 года. Об этом ТАСС рассказала директор обособленного подразделения туроператора Anex во Владивостоке Анна Хозяичева.

"Начало полетной программы в Дананг из Владивостока запланировано на 16 апреля 2026 года. Рейсы будут выполняться вьетнамским перевозчиком VietJet Air. Время в полете составит от 5 часов 45 минут до 6 часов 20 минут", - сказала Хозяичева.

Она отметила, что, кроме программы из Владивостока, с середины апреля запланированы вылеты из Благовещенска и Хабаровска.

Дананг - курортный город на берегу Тихого океана, расположен в центральной части Вьетнама и известен своими пляжами.