В России увеличилось число пунктов миграционного контроля

Официальный представитель МВД Ирина Волк отметила, что эти пункты служат барьером для иностранцев, которые пытаются незаконно пересечь госграницу РФ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Число пунктов миграционного контроля в России увеличилось до 18. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По поручению президента РФ уже создано 18 пунктов миграционного контроля. 17 из них открыто на территории крупнейших аэропортов во всех федеральных округах страны, и 1 - на железнодорожном пункте пропуска "Аксарайский" в Астраханской области", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк добавила, что эти пункты служат барьером для иностранцев, которые пытаются незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации.

"Основной задачей является исполнение принципа неотвратимости наказания для нарушителей миграционного законодательства и оперативное закрытие им въезда в Россию", - подчеркнула представитель ведомства. Новшество и эффективность этого инструмента миграционного контроля сравнимы с созданием реестра контролируемых лиц.

По ее словам, в работе таких пунктов применяется современное оборудование, позволяющее оптимизировать процесс проверки пассажиропотока. В частности, обрабатывая данные о билетах прибывающих и убывающих пассажиров, сотрудники полиции получают исчерпывающие сведения о правонарушителях и сформированный пакет документов для привлечения их к ответственности и закрытия въезда.

В МВД добавили, что пункты миграционного контроля также будут открыты вблизи водных и автомобильных пунктов пропуска.