МВД предупредило о торгующих цифровыми активами через Telegram-боты мошенниках

Для убедительности они часто предоставляют поддельные документы о "легальности" лицензии, заявили в ведомстве

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Мошенники через Telegram-боты имитируют торговлю цифровыми активами, используя при этом поддельные документы о "легальности" лицензии. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Мошеннические Telegram-боты, имитирующие торговлю цифровыми активами, для убедительности часто "подтверждают" свою легальность лицензиями", - сказали в управлении.

В МВД отметили, что в документе должен насторожить факт того, что не указана организация, которая выдала лицензию. "Документ выдан Федеральной службой по финансовым рынкам, ликвидированной еще в 2013 году", - добавили в УБК.

Кроме того, признаком поддельности является упоминание вида деятельности (например, "криптовалютные операции"), которого нет в перечне лицензируемых.