В заповеднике "Пасвик" в Заполярье окольцевали 2 тыс. птиц в 2025 году

Ученые впервые сумели поработать с таким количеством особей, так как процесс шел регулярно в течение года, а не только весной и летом

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 15 января. /ТАСС/. Более 2 тыс. птиц окольцевали в заповеднике "Пасвик" в Мурманской области в 2025 году. Ученые впервые сумели поработать с таким количеством особей, так как процесс шел регулярно в течение года, а не только весной и летом, сообщила ТАСС руководитель заповедника Наталья Поликарпова.

"В 2025 году мы впервые проводили кольцевание птиц весь сезон без перерыва, а не весенне-летними кампаниями. И это дало свой результат. Мы окольцевали более 2 тыс. птиц, были встречены некоторые новые виды, не новые для заповедника, но впервые окольцованные. Это пеночки, некоторые виды дроздов, впервые в заповеднике были окольцованы снегири", - рассказала Поликарпова.

Она отметила, что такое количество птиц довольно большое для заповедника. Ранее кольцевали от 300 до 900 особей в год, делая это с середины мая до конца июня с перерывом на гнездовой период, когда птицы менее активны, продолжая с конца июля до начала сентября.

"В 2025 году мы решили попробовать проверить периоды просадки, когда численность и активность птиц меньше в связи с гнездовым периодом и так далее. И это дало определенный результат, данные мы еще обрабатываем, мы надеемся, что будут новые интересные находки", - подчеркнула Поликарпова.

Заповедник "Пасвик" площадью почти 15 тыс. га находится в Мурманской области в приграничной зоне России, Норвегии и Финляндии. Территория - узкая полоса, вытянутая на 44 км вдоль госграницы России и Норвегии. Его западная граница полностью совпадает с государственной границей РФ.