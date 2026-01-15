На Камчатке пенсионерам помогли выбраться из дома, заблокированного снегом

Дом откопали шесть специалистов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 января. /ТАСС/. Специалисты в Камчатском крае помогли пожилой паре выбраться из частного дома, вход в который был заблокирован сугробом высотой в несколько метров. Об этом сообщается в канале МЧС России в мессенджере Max.

"Из-за циклона входную дверь жилья в краевом центре по улице Морской засыпало снегом высотой в несколько метров. Пожилой паре помогли сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России: шесть специалистов оперативно откопали дом", - говорится в сообщении.

Новый циклон принес на Камчатку снег и ветер до 38 м/с. На дорогах в Петропавловске-Камчатском нулевая видимость, учреждения переведены на дистанционный режим работы, автобусы не вышли на линию. По городу курсируют вахтовые автобусы.