В КЧР сумма возмещенного ущерба в ходе следствия выросла за год почти на 76%

За 2025 год государству и гражданам возмещено более 264 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 15 января. /ТАСС/. Свыше 264 млн рублей ущерба возмещено государству и гражданам в Карачаево-Черкесии на стадии следствия по расследованным в 2025 году уголовным делам. Это на 75,6% больше аналогичного показателя предыдущего года, сообщил ТАСС исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК РФ по республике Владимир Хорольский.

"За 2025 год благодаря принятым на стадии следствия мерам по расследованным нашим управлением делам государству и гражданам возмещено более 264 млн рублей. По сравнению с 2024 годом этот показатель увеличился на 75,6%", - сказал собеседник агентства.

По ходатайству следствия в прошлом году суд также арестовал имущество обвиняемых на сумму свыше 350 млн рублей. "В том числе по делу о сокрытии денежных средств организации от взыскания налоговой задолженности суд наложил арест на имущество бывшего гендиректора акционерного общества на сумму 210 млн рублей. Сейчас уголовное дело рассматривается в суде", - отметил Хорольский.