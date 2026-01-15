Более 70% опрошенных педагогов заявили, что ученики сталкиваются с травлей в сети

В целом учителя высоко оценивают уровень опасности цифровой среды для детей - на 3,6 балла из 5, следует из данных опроса Российского общества "Знание"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. 73% педагогов рассказали, что их ученики сталкивались с интернет-угрозами. Таковы данные опроса Российского общества "Знание", в котором приняли участие 2 997 педагогов - участников курса "Цифровая гигиена: как обучать детей безопасности в интернете" от платформы "Знание. Академия".

"73% респондентов заявили, что их ученики сталкиваются с травлей в сети. Самым востребованным навыком в сфере цифровой безопасности они назвали умение распознавать риски в сети", - говорится в результатах исследования, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Более половины педагогов (53%) отмечают проблему сознательных провокаций, втягивания детей в интернет-конфликты, 40% педагогов к наиболее распространенным интернет-угрозам для учеников также относили публикацию личных данных без получения согласия и 38% - "агрессивные перепалки в переписке". Реже всего среди интернет-угроз для детей педагоги упоминают навязчивое преследование в сети, этот риск отметили 13% участников опроса.

В целом педагоги высоко оценивают уровень опасности цифровой среды для детей - на 3,6 балла из 5. На общую оценку цифровых рисков влияет и возраст. Педагоги старше 45 лет в среднем оценивают опасность интернета для детей выше - 3,7 балла из 5, тогда как среди самых молодых педагогов до 25 лет этот показатель составляет 3,4 балла.

"Мы также спросили педагогов о том, какие знания и навыки в сфере цифровой безопасности они хотели бы развить. Большинство респондентов (67%) чаще всего указывали умение распознавать цифровые риски и сигналы опасности. Таким образом, педагоги осознают многогранность задач в области цифровой безопасности и стремятся выстроить комплексный подход к защите школьников в онлайн-пространстве", - отметила руководитель платформы "Знание. Академия" Александра Буйчик.

Также 61% опрошенных педагогов выбрали навык действовать в случае обнаружения угроз, 55% - взаимодействовать с родителями при возникновении рисков, еще 55% - говорить с детьми на тему цифровой грамотности, и 48% - проводить уроки и беседы о кибербезопасности.

Уровень компетенций

В целом педагоги оценивают собственный уровень компетенций в сфере обучения детей цифровой безопасности в 3,8 балла из 5. При этом педагоги считают, что дети пока не в полной мере соблюдают правила безопасного поведения в интернете (использовать безопасные пароли, избегать подозрительных сайтов, не делиться личной информацией) - средняя оценка соблюдения правил цифровой среды детьми составила 3,1 балла из 5.