В Приморье на горнолыжном курорте продали свыше 13 тыс. ски-пассов за праздники

Для посетителей курорта открыты три трассы протяженностью более 3 км

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 15 января. /ТАСС/. Новый горнолыжный курорт в Арсеньеве в Приморском крае оказался востребованным среди местных жителей и гостей региона, только за новогодние праздники здесь приобрели свыше 13 тыс. ски-пассов. Об этом сообщила первый вице-губернатор - председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

"Мы реализуем проект по созданию горнолыжного курорта в городе Арсеньеве. Он еще не завершен. В тестовом режиме открыты трассы "Бумеранг" и "Стрела", а также трасса для начинающих. И, конечно, это вызвало ажиотаж среди любителей зимних видов спорта. Мы видим большое скопление людей, которые приехали покататься, - со всего Приморья и даже из-за пределов края. На склонах каждый день находятся сотни человек. Мы делаем все возможное, чтобы посетителям был доступен весь спектр услуг, чтобы туристам было удобно, и очень рады, что этот проект так востребован", - сказала она.

По слова Щербиной, курорт оказался очень востребованным среди жителей Приморья и гостей региона. В новогодние праздники любители зимних видов спорта приобрели здесь более 13 тыс. ски-пассов - специальных абонементов для подъема на гору. Сейчас для посетителей курорта открыты три трассы протяженностью более 3 км.

Курорт в тестовом режиме 31 декабря открыл губернатор Приморья Олег Кожемяко. Здесь есть все необходимое для катания: закуплен инвентарь, предусмотрены стоянки для автомобилей, организован подвоз людей автобусами.

Строительство курорта ведется на горе Обзорной в Арсеньеве - это одно из самых популярных мест зимнего отдыха в Приморье. Проект реализуется поэтапно. В 2025 году состоялся запуск современных скоростных канатных дорог и новых трасс с системой оснежения. В 2026 году здесь появится полноценная курортная деревня с гостиницами, ресторанами, водно-оздоровительным центром и детскими площадками.