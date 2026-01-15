Все родильные учреждения Кузбасса проверят до 9 февраля

В регионе 12 родильных отделений и два перинатальных центра

КЕМЕРОВО, 15 января. /ТАСС/. Все родильные отделения и перинатальные центры в Кемеровской области проверят до 9 февраля после гибели младенцев в роддоме в Новокузнецке. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Илья Середюк.

"Всего в Кузбассе 12 родильных отделений и 2 перинатальных центра. Все проверим до 9 февраля", - сообщил он.

Глава региона сообщил, что для проверки роддомов сформирована региональная комиссия, в составе сотрудников областного Минздрава и специалистов родильных домов третьего (высшего) уровня. "Проверяем учреждения на предмет соблюдения протоколов оказания медицинской помощи, санитарно-эпидемиологических требований, наличия необходимого оборудования, организации работы медицинского персонала", - написал губернатор, добавив, что первым проверили роддом в Прокопьевске, где действуют два отделения - акушерское, отделение новорожденных и недоношенных детей - рассчитанные на 26 пациенток.

По словам главы региона, в Новокузнецкой больнице №1, в роддоме которого погибли младенцы, работают федеральные эксперты.