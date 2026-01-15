Жога: Урал составил план восстановления Донбасса до 2030 года

По словам полпреда президента в УрФО, идет активная работа

Полпред президента в УФО Артем Жога © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ДОНЕЦК, 15 января. /ТАСС/. Уральский федеральный округ составил план восстановления ДНР и ЛНР до 2030 года. Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога отметил активность регионов шефов во время поездки в ДНР.

"Уральский федеральный округ включает шесть регионов, все регионы - шефы-регионы ДНР и ЛНР. Четыре региона представлены в ДНР. Планы развития, помощи и восстановления донбасских городов, поселков, объектов инфраструктуры расписаны до 2030 года. Работа идет активно", - сказал Жога, отвечая на вопрос ТАСС.

Он добавил, что в следующую командировку проконтролирует ход работ на объектах восстановления. В этот раз полпред приехал в республику поздравить детей по акции "Елка желаний".

"По отчетам я видел, что очень много работы проходит. Жители Урала и Уральского федерального округа едины с жителями Донбасса, переживают [за судьбу Донбасса], работают очень много в этом направлении, очень много волонтерских организаций, гуманитарных миссий, сюда постоянно уходят конвои, которые везут гуманитарную помощь", - заключил Жога.