Рейс Москва - Тегеран вернулся в Шереметьево

В "Аэрофлоте" сообщили, что на время ожидания вылета пассажирам рейса SU514 и обратного SU515 организовано размещение в гостинице, а также предоставление напитков и питания

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Самолет "Аэрофлота" рейса Москва - Тегеран за 14 января вернулся в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства Ирана, повторный вылет запланирован на 11:00. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"Самолет, выполнявший рейс SU514 Москва - Тегеран за 14 января, вернулся в аэропорт вылета по причине закрытия воздушного пространства Ирана. Повторный вылет из Москвы в Тегеран запланирован на 11:00", - говорится в сообщении.

В "Аэрофлоте" отметили, что на время ожидания вылета пассажирам рейса SU514 и обратного SU515 предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ. Организовано размещение в гостинице, а также предоставление напитков и питания.