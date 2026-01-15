Водителей Москвы призвали не отвлекаться на телефоны за рулем из-за тумана

В департаменте транспорта столицы отметили, что в конце дня возможны локальные затруднения движения в центре города, на ТТК и МКАД

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Москвичей и гостей столицы призывают быть внимательнее во время поездок за рулем на личном транспорте из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

"Сегодня в Москве пасмурно, местами возможен туман. Планируйте маршрут заранее, - говорится в сообщении. - Будьте внимательны за рулем. Не отвлекайтесь на телефон, избегайте резких маневров, снижайте скорость вблизи пешеходных переходов".

Департамент также отметил, что в конце дня возможны локальные затруднения движения в центре города, на ТТК и МКАД.