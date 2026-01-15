В Волгоградской области доля электронных регистраций ДДУ достигла 100%

Этому поспособствовало изменение законодательных требований, которое обеспечивает безопасность сделок в долевом строительстве

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 15 января. /ТАСС/. Доля заявлений о государственной регистрации договоров долевого участия (ДДУ), который подали в электронном виде, достигла в Волгоградской области 100-процентного показателя в 2025 году. Этому поспособствовало изменение законодательных требований, которое обеспечивает безопасность сделок в долевом строительстве, сообщил ТАСС заместитель руководителя управления Росреестра по региону Дмитрий Бабайцев.

"Доля заявлений о государственной регистрации ДДУ, поданных в форме электронного документа, составила 100% в 2025 году. Это на 13,6% выше показателя 2024 года. Фактически рынок полностью перешел на электронный формат в этой сфере", - сказал Бабайцев.

Он отметил, что изменения, позволяют сократить сроки рассмотрения таких документов и исключить из практики работы громоздкий и не всегда эффективный бумажный документооборот. Также вызвали заметный положительный эффект законодательные изменения, которые обязывают юрлиц представлять заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав исключительно в форме электронных документов.

"К концу 2025 года доля заявлений на осуществление учетно-регистрационных действий, поданных юридическими лицами в электронном виде, превысила 89%. Это на 25% больше по сравнению с 2024 годом. <...> Сегодня такие заявления подаются практически без посещения офисов МФЦ", - сказал Бабайцев.