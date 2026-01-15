В Запорожской области восстановили электроснабжение

Перебои затронули более 68 тыс. потребителей

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Специалисты полностью восстановили электроснабжение в Запорожской области после массовых отключений из-за непогоды и других причин. Перебои затронули более 68 тыс. потребителей, сообщили в "Запорожьеэнерго" - филиале АО "Юго-Западная электросетевая компания".

"За прошедшие сутки временные отключения электроснабжения затронули более 68 000 потребителей в ряде районов Запорожской области. <…> По состоянию на 08:00 [мск] 15 января электроснабжение всех потребителей полностью восстановлено, отключенные абоненты отсутствуют", - говорится в Telegram-канале "Запорожьеэнерго".

Отмечается, что причинами стали "неблагоприятные погодные условия, внешние воздействия и необходимость проведения аварийно-восстановительных работ".

Под отключение попали населенные пункты Пологовского, Васильевского, Приморского, Куйбышевского, Каменско-Днепровского, Приазовского и Веселовского муниципальных округов, уточнили в компании. В течение дня было задействовано 5 аварийных бригад: всего 18 специалистов и 4 единицы спецтехники.