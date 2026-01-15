ВЦИОМ: почти две трети россиян заинтересованы в помощи ветеранам СВО в адаптации

Как отмечается в исследовании, шесть из десяти респондентов считают, что опыт, полученный участниками СВО, может быть полезен и востребован в гражданских сферах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Почти две трети россиян заявляют о готовности участвовать в проектах, направленных на возвращение ветеранов специальной военной операции к мирной жизни. Такие данные приводятся в исследовании Аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ.

"Почти две трети россиян декларируют интерес к участию в проектах, направленных на возвращение бойцов СВО к мирной жизни", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Согласно исследованию, шесть из десяти россиян считают, что опыт, полученный участниками СВО, может быть полезен и востребован в гражданских сферах.

Эксперты отмечают, что в общественном сознании сложился запрос на применение потенциала ветеранов в нескольких ключевых областях. Их профессионально-личностные качества видятся крайне востребованными не только в вооруженных силах, но и в правоохранительных органах, МЧС и охранной сфере.

Кроме того, по данным аналитиков, в массовом восприятии закрепился образ ветерана как носителя уникального жизненного опыта и ценностных ориентиров, которые важно передать подрастающему поколению, что указывает на потенциал в сфере образования.

Третьим направлением, где общество видит возможности для ветеранов, является государственная и муниципальная служба. Этот запрос может объясняться желанием видеть во власти "своих" людей - выходцев из народа, доказавших преданность стране, отмечается в материалах исследования.

Опрос проводился 20 ноября 2025 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.