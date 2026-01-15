Врачи не дают прогнозов по состоянию детей, поступивших в больницу Новокузнецка

Как сообщил главврач Кузбасской детской клинической больницы Сергей Щепетков, у некоторых из них патология очень тяжелая

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 15 января. /ТАСС/. Состояние младенцев, переведенных из Новокузнецкого роддома №1 в Кузбасскую детскую клиническую больницу, различной степени тяжести, прогнозов пока давать нельзя, сообщил ТАСС главврач Кузбасской детской клинической больницы Сергей Щепетков.

"Состояние детей в разной степени тяжести, но тяжесть эта обусловлена не той ситуацией, которая развернулась в роддоме, а изначальной патологией, с которой они родились и находились уже тогда в реанимационном отделении. <…> Состояние по-разному складывается, потому что патология у некоторых очень тяжелая. И прогнозировать даже пока не стоит ничего", - сказал Щепетков.

Он подчеркнул, что детей перевели в больницу для получения специализированной помощи, которой в родильном доме нет. "Например, нужна хирургическая операция или нейрохирургическая операция. Или нужны какие-то технологии, которые в родильном доме затруднительно исполнить. Вот по этим поводам мы переводили этих детей, а не "сгребли" их туда", - сказал Щепетков.

По его словам, в реанимационное отделение новорожденных переводили и раньше в схожем количестве. В последнее время число увеличилось не более, чем на два человека.