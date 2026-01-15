Мастерская управления "Сенеж" разработала проект по адаптации ветеранов СВО

Обучение длится 4,5 часа в онлайн-формате

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Образовательный проект для специалистов, работающих с ветеранами СВО по адаптации их к гражданской жизни, запущен в России. Он разработан мастерской управления "Сенеж" совместно с государственным фондом "Защитники Отечества", сообщает пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Мы создавали образовательный проект вместе с психологами, организациями, работающими с ветеранами, и при непосредственном участии самих ветеранов боевых действий, чтобы обучение было максимально применимым и полезным в ежедневной практике специалистов", - приводятся слова руководителя "Цифровой Сенеж" Ольги Стеблевой.

Обучение длится 4,5 часа в онлайн-формате и включает видеоматериалы, интерактивные кейсы, практические задания, памятки и чек-листы, готовые к применению, ссылки на полезные ресурсы по теме.

Обучение объединит практики регионов, опыт самих ветеранов и инструменты, которые уже сегодня применяются в Москве и других субъектах страны. Проект ориентирован на сотрудников госструктур, НКО, социальных координаторов и волонтеров, работающих с ветеранами. Организаторы предлагают участникам освоить прикладные инструменты: как помочь ветерану с трудоустройством, вовлечением в спорт или общественную деятельность, как подобрать меры поддержки под конкретную жизненную ситуацию.

Пилотное обучение уже прошло с участием специалистов из разных регионов страны и показало высокий интерес к теме. С начала 2026 года проект доступен в онлайн-формате для широкой аудитории.