В Нижегородской области изъяли из продажи напиток Aloe Vera

Он был произведен ООО "Вельта Пенза"

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 января. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Нижегородской области изъяли из продажи в городе Шахунье напиток Aloe Vera, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напиток был произведен ООО "Вельта Пенза". "В результате ежедневного мониторинга системы ГИС МТ специалистами управления выявлен факт реализации указанной продукции в городе Шахунья. В связи с этим специалистами Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области была проведена контрольная закупка. С реализации снято 22 единицы напитка", - говорится в сообщении.

Управлением принято решение о возбуждении дел об административных правонарушениях по ст. 15.12.1 КоАП РФ.

В конце декабря 2025 года Роспотребнадзор выдал предписание о приостановке продажи потенциально опасного напитка Aloe Vera. Telegram-канал Mash при этом сообщал, что в четырех бутылках напитка обнаружен ацетон. В начале января в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки "Честный знак") сообщили, что система маркировки по поручению Роспотребнадзора приостановила реализацию напитка в объеме 22,5 млн единиц продукции, что стало крупнейшей блокировкой за время работы системы.