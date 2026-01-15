ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Брату Карла III выделили временное жилье, чтобы ускорить его переезд из Виндзора

Где оно находится, не сообщается
09:48

ЛОНДОН, 15 января. /ТАСС/. Брату короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзору предоставили временное жилье, чтобы ускорить его переезд из королевского поместья Роял-лодж в Виндзоре после лишения королевских титулов на фоне скандала за связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщила газета The Times.

Где находится временное жилье для Эндрю, который должен впоследствии переехать в подготовленный для него Марш-фарм в поместье Норфолк, не сообщается.

Марш-фарм - гораздо более скромная недвижимость по сравнению с королевской усадьбой площадью 40 га с 30-комнатным домом в Большом Виндзорском парке, которую занимал Эндрю - в последнее время пустовала. Здание нуждается в значительном ремонте и укреплении безопасности. В частности, его обносят деревянным забором высотой около 2 м и устанавливают систему видеонаблюдения.

Ранее Карл III лишил брата титула принца. Также Эндрю потерял право пользоваться формальным обращением и титулом "королевское высочество". Король распорядился также, чтобы назначение Эндрю Альберта Кристиана Эдварда Маунтбеттена-Виндзора рыцарем - компаньоном Благороднейшего ордена Подвязки, датированное 23 апреля 2006 года, было отменено и аннулировано, а его имя было удалено из реестра ордена. Орден Подвязки - высший рыцарский орден Великобритании и один из старейших в мире.

Скандал с Эпштейном

Эпштейна обвинили в растлении несовершеннолетних и задержали 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года.

В 2019 году принц Эндрю был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, вызванного связями с делом Эпштейна. Это произошло после того, как американка Вирджиния Джуфре выступила с обвинениями против него, заявив, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее в 17-летнем возрасте принуждали заниматься сексом. На протяжении многих лет принц отвергал эти обвинения. Однако после того, как Джуфре подала против него иск в США, он пошел на урегулирование спора во внесудебном порядке, для чего выплатил женщине компенсацию, размер которой, по данным СМИ, мог достигать £12 млн (около $15 млн). В 2022 году по решению Елизаветы II принц был лишен почетных воинских званий и роли покровителя нескольких общественных организаций. 

