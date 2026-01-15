В Хабаровском крае планируют открыть туристическую тропу с видом на КНР

Она будет проходить через Большехехцирский заповедник

ВЛАДИВОСТОК, 15 января. /ТАСС/. Туристические тропы планируют запустить к концу 2026 года в Хабаровском крае, одна из них будет проходить через Большехехцирский заповедник, откуда можно будет увидеть Китай. Об этом во время пресс-конференции, посвященной подведению итогов новогоднего туристического сезона, в пресс-центре ТАСС Дальний Восток сообщил заместитель министра туризма Хабаровского края Николай Иванов.

"Мы активно работаем над тропами, которые планируем запустить к концу 2026 года. На Хехцире у нас будет тропа туристическая. Она будет проходить через Большехехцирский заповедник. Там открываются уникальные виды, в том числе с Хехцира будет видна Китайская Народная Республика. Поэтому активно сейчас продвигаем эти нововведения и надеемся, что к нам активно будут приезжать", - сказал он.

Иванов добавил, что в крае идет делают акцент на комплексное развитие инфраструктуры, событийных мероприятий и спортивно-развлекательного кластера, что позволяет не только увеличивать турпоток, но и создавать новые точки экономического роста, повышая узнаваемость региона на туристической карте страны.