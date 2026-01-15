В Вологодской области впервые за 11 лет начался прирост рождений

Количество первых рождений увеличилось на 6,5%, сообщил губернатор Георгий Филимонов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Спад рождаемости остановлен в Вологодской области впервые за 11 лет. Количество первых рождений увеличилось в регионе на 6,5%, третьих и последующих детей - на 3%, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"Впервые за 11 лет начался прирост рождений <…>. В Вологодской области зафиксировано увеличение количества первых рождений - на 6,5%, третьих и последующих детей - на 3%. Констатируем снижение смертности, увеличение числа браков и сокращение разводов", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

На поддержку семей с детьми из областного бюджета в 2025 году направлено более 2,8 млрд рублей, напомнил глава региона. "Областные выплаты ориентируем на факт регистрации ребенка в Вологодской области. Таким путем идут многие российские регионы, обеспечивая мерами поддержи при условии регистрации малыша на территории субъекта Российской Федерации, предоставившего эту выплату. Сегодня рождается ребенок, а завтра семья выбирает нашу область местом построения своей жизни, переезжая жить в Вологодскую область. В том числе таким образом мы стараемся возвращать вологжан на родину, увеличивая численность населения. И это один из многочисленных общепринятых методов борьбы с демографической проблемой", - отметил руководитель региона.

На народосбережение направлены и меры по профилактике потребления алкоголя, подчеркнул губернатор. "Напоминаю, что в Вологодской области полностью ликвидированы алкомаркеты: все 610 торговых точек закрыты или перепрофилированы. Понятия "алкомаркет" на Вологодчине больше не существует. По данным ЕГАИС, потребление алкоголя в регионе сократилось на 1,28 литра - с 7,94 до 6,66 литра на человека. Проводим ликвидацию всех точек продажи вейпов, а также так называемых "наливаек". В ближайшее время эта работа будет завершена", - сообщил Филимонов.