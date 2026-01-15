В Ленобласти планируют оборудовать 24 купели для крещенских купаний

Участие в традиционных омовениях могут принять более 5 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Оборудовать для крещенских купаний 24 купели планируют в Ленинградской области в этом году. Согласно предварительным прогнозам и ожиданиям, участие в традиционных омовениях могут принять более 5 тыс. человек, рассказал на пресс-конференции в ТАСС заместитель руководителя территориального органа - главный государственный инспектор по маломерным судам Ленинградской области главного управления МЧС России по Ленинградской области Алексей Зыбцев.

"У нас планируется 24 купели на водных объектах. Во многих районах, таких как Лужский, Кенгисеппский, на водных объектах купели не организовываются. <...> Очень сложно предположить активность наших прихожан именно в этот год. Но учитывая, что зима у нас достаточно крепкая и лед на водных объектах присутствует, я думаю, порядка 5-6 тысяч у нас примут участие именно в обряде на водных объектах", - сказал он.

Зыбцев уточнил, что есть несколько факторов, которые влияют на решение о проведении крещенских купаний на водных объектах. Основное - это толщина льда. Многие районы отказались от проведения крещенских купаний на водоемах из-за недостаточно толстого льда. Также проводится анализ воды, если она не соответствует по каким-то параметрам, от проведения крещенских купаний на водных объектах отказываются. Точный график и список купелей будет опубликован на сайте управления МЧС, правительства Ленобласти и муниципальных образований, где эти купания будут проводиться.

За безопасностью будут следить более 400 человек - спасатели, представители администрации, сотрудники МВД и скорой помощи, а также порядка 125 сотрудников МЧС. Кроме того, планируется выявлять несанкционированные места крещенских купаний. Как правило, отметил Зыбцев, они организуются недалеко от культовых учреждений. В случае выявления таких купелей, их будут закрывать. "И хочется призвать граждан, если они стали свидетелями таких крещенских купаний, сообщать об этом, не стесняясь, по телефону 112. И уже оператор доведет эту информацию до тех, кто примет соответствующие меры", - напомнил сотрудник МЧС.

В прошлом году в регионе было организовано 19 купелей на водных объектах, которые посетило более 3,5 тыс. человек.