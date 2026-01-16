Форум "Знание. Государство" объединит более 3 тыс. госслужащих

Среди ключевых тем - национальные цели развития и механизмы их достижения, роль России в современном мире, вопросы государственной политики и управления, обеспечение законности и правопорядка, герои специальной военной операции на госслужбе

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Второй форум "Знание. Государство" пройдет в Москве 23 января и объединит более 3 тыс. госслужащих. Об этом сообщает пресс-служба просветительской организации.

"Российское общество "Знание" накануне Дня государственного служащего проведет второй форум "Знание. Государство", который состоится 23 января 2026 года в Москве на площадке Национального центра "Россия". Свыше 3 тыс. представителей федеральных и региональных органов власти соберутся, чтобы получить актуальные знания и инструменты для решения ключевых задач государственного управления", - говорится в сообщении.

Работа форума будет организована по нескольким трекам, включая укрепление государственности, цифровизацию государственного управления, карьеру госслужащего. Среди ключевых тем - национальные цели развития и механизмы их достижения, роль России в современном мире, вопросы государственной политики и управления, обеспечение законности и правопорядка, герои специальной военной операции на госслужбе. В программе примут участие руководители министерств и ведомств, представители госкорпораций, герои России и военные корреспонденты, а также эксперты в сфере государственной политики, экономики, науки и культуры.

"В рамках программы мы подготовили лекции, мастер-классы. Выдающиеся люди поделятся с участниками актуальными знаниями, которые госслужащие смогут применять в работе. Уверен, что участники форума расширят свой кругозор, навыки и компетенции, что даст им возможность еще более эффективно решать стоящие перед страной задачи", - отметил генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль.

Также ко Дню государственного служащего с 19 января по 1 февраля "Знание" по всей стране проведет просветительскую акцию для старшеклассников и студентов. Лекторы, педагоги и советники по воспитанию расскажут об этапах развития государственной службы в России, ее правовом регулировании и основных принципах, а также о карьерных перспективах и возможностях, которые госслужба открывает для молодежи.