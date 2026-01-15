Daily Mail: умерла предполагаемая дочь Фредди Меркьюри

Женщине, личность которой не разглашалась, было 48 лет

Редакция сайта ТАСС

Фредди Меркьюри © Fox Photos/ Hulton Archive/ Getty Images

ЛОНДОН, 15 января. /ТАСС/. Предполагаемая дочь вокалиста британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри (1946-1991) умерла в возрасте 48 лет от рака позвоночника. Об этом сообщила газета The Daily Mail со ссылкой на ее родственников.

О ее существовании стало известно в 2025 году благодаря книге Love, Freddie ("С любовью, Фредди") журналиста Лесли-Энн Джонс. В ней рассказывается, что Меркьюри скрывал от общественности, что у него была дочь. О ней знали только близкий круг музыканта, включая его родителей, сестру, участников Queen и подругу певца Мэри Остин. Его дочь жила в Европе и работала врачом.

Ребенок был зачат в 1976 году случайно во время скоротечного романа рок-звезды с женой его близкого друга. По словам Джонс, впоследствии "трое взрослых решили, что ребенок будет жить со своей матерью и ее мужем". При этом Меркьюри регулярно общался с дочерью, которая с раннего детства знала, кто был ее настоящим отцом.

Дочь связалась с Джонс более трех лет назад и поведала ей свою историю, которая была подкреплена переданным ей 17-томным личным дневником Меркьюри. Ее личность намеренно не разглашалась, а сама дочь не просила никакого вознаграждения за публикацию книги.

На счету Queen 15 студийных альбомов, суммарный тираж которых приближается к 100 млн копий. Несмотря на смерть фронтмена и уход на покой басиста Джона Дикона, Queen до сих пор активно выступает в обновленном составе. Компанию гитаристу и автору многих песен Брайану Мэю и барабанщику Роджеру Тейлору в качестве вокалистов группы в разное время составляли британец Пол Роджерс и американец Адам Ламберт.

Среди наиболее популярных песен группы - We Are the Champions, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, The Show Must Go On, I Want to Break Free, A Kind of Magic, Another One Bites the Dust. В 2001 году коллектив был введен в Зал славы рок-н-ролла, а в 2002 году на Аллее славы в Голливуде была установлена звезда в честь группы за достижения в области музыки.