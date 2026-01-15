На Ставрополье число получателей губернаторской стипендии выросло в два раза

Стипендия направлена на поддержку спортсменов

СТАВРОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Число молодых спортсменов - получателей стипендии от губернатора Ставропольского края в регионе в 2026 году увеличили в два раза, сообщил в своем Telegram-канале глава края Владимир Владимиров.

"Наращиваем поддержку молодых спортсменов. В этом году вдвое увеличили число получателей губернаторской стипендии для них. Размер стипендии - 15 тысяч рублей в месяц. Получать ее будут 100 самых ярких спортивных талантов нашего края", - написал Владимиров.

По его словам, стипендиаты уже отобраны, список в скором времени будет утвержден и опубликован на краевом портале правовой информации.

"Поддержку получат ребята, завоевавшие призовые места на международных и всероссийских соревнованиях. Конечно, особое внимание - детям наших защитников. Две социальные стипендии присуждены юным спортсменам, чьи родители участвовали в СВО, помогали приближать победу нашей Родины. Рассчитываю, что эта поддержка поможет им стать настоящими лидерами в спорте и жизни", - добавил губернатор.